【30MS 櫻木真乃（20th Anniv. YOU AND アイ！）】 5月22日 発売予定 価格：5,060円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 櫻木真乃（20th Anniv. YOU AND アイ！）」のパッケージ画像を公開した。発売は5月22日を予定しており、価格は5,060円。 本製品は、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場する「櫻木真乃」が、20周年記念衣