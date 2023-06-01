【HG 1/144 アリュゼウス】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月25日 価格：13,200円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約222mm（アリュゼウス）、全高約154mm（量産型νガンダム） 今回レビューしているのは「HG 1/144 アリュゼウス」です。このガンプラは1月30日の劇場公開からロングラン上映が続いている『機動戦士ガンダ