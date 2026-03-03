それをやったらおしまいである。

元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）が起こした弟子への暴行事件。処分が発表されるのは3月場所後だが、どんな罰であっても今回の不祥事による評判低下は避けられないだろう。

宮城野部屋の一時閉鎖に伴う事実上の2部屋合併により、3月場所では幕内に5人、十両に2人、幕下に6人を抱える一大勢力。部屋で4年半も稽古のみに邁進し、1月場所でデビューした「最強の新弟子」こと旭富士もいる。

入門希望者も多く、絶頂期を迎えているものの、親方が弟子を殴ったとなれば話は別だ。

ある親方は「このご時世、暴力は厳禁ですからね」と、こう続ける。

「3月場所は通称『就職場所』とも呼ばれ、例年、新弟子検査の受検者が多いことで知られていた。それが今年は史上最少の20人。ただでさえ、力士のなり手が減っており、相撲部屋は新弟子の取り合いです。親方が弟子を殴る部屋は、真っ先に入門候補から外されますよ。力士本人は当然、教え子を預ける指導者や親だって嫌がりますから」

別の親方も言う。

「少し前に、相撲を題材にしたネットドラマ『サンクチュアリ』が流行したことがあった。ドラマとしては面白かったけど、問題は相撲部屋でのイジメ描写です。私は勧誘していた高校生の親御さんに入門直前になって、『ドラマを見たけど、あんな世界にウチの子は預けられない』と拒絶されました。ウチの部屋ではあんなイジメや暴力はありません。そう説明したのですが、聞き入れてもらえず……。私以外にもドラマを理由に断られた親方は数人います」

まして今回はフィクションではない。絶頂期から一転、伊勢ケ浜部屋が窮地に追い込まれた。

角界に大きな衝撃を与えた今回の一件だが、どうやら伊勢ケ浜親方と“転籍組”の弟子たちとの間にはもともと火種がくすぶっていた。「無理やり改名」「白鵬との因縁」が絡んでいるそうだが…。いったいどういうことか。

