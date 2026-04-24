“1回だけなら”“申告すれば”後援者との会食時に弟子の伯乃富士を殴ったとして、元横綱照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）が日本相撲協会から2階級降格と3カ月10％減俸の処分を科された。【実際の写真】ボーボーのヒゲ姿で「ガン飛ばし」“大甘処分”の元照ノ富士、現在の姿2024年に弟子の暴力を看過したとして元横綱白鵬が師匠だった宮城野部屋は後に閉鎖。20年には弟子たちに日常的に暴力を振るっていた中川親方（元幕内旭里