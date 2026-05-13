5月場所が幕を開けたが、土俵外で注目を集めるのが所属力士32人を抱える角界最大勢力の伊勢ヶ濱部屋だ。元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方による弟子への暴力問題に処分が下されたが、まだ大きな火種が残っていた。【図解】角界の最大勢力「伊勢ヶ濱部屋」関係図伊勢ヶ濱部屋の内部に火種がある初日を目前に、協会ナンバー4でコンプライアンス部長の佐渡ヶ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が伊勢ヶ濱部屋の指導を視察した。若手親方が言