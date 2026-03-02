インスタグラムで共有

野球日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者のみの練習を行った。その夜、大谷翔平（ドジャース）らナインがSNSで決起集会の写真を投稿。焼肉店とみられる店内に30人超が集結していたが、吉田正尚外野手（レッドソックス）が「ゴチです」とある選手に感謝。ファンも注目していた。

侍ジャパンのメンバーが一堂に会した決起集会。大谷、吉田、菊池雄星らメジャー組に加え、近藤健介、周東右京ら豪華メンバーが笑顔で写っている。

侍ナインは自身のSNSでこの写真を共有。吉田はインスタグラムのストーリー機能で「菅野さんゴチです」と、最年長の36歳・菅野智之への感謝を記していた。

X上のファンからは「焼肉は菅野さんが払ったの？」「凄い金額いきそう、、」「最年長やからか」「流石チーム最年長」などと反応があった。

侍ジャパンは2、3日に阪神、オリックスとの強化試合2試合（京セラドーム大阪）を実施。連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド初戦、6日のチャイニーズ・タイペイ戦に向かう。



（THE ANSWER編集部）