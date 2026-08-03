吉田正尚
福井県福井市出身のプロ野球選手。1993年7月15日生まれ。右投左打。オリックス・バファローズ所属。
2026年8月8日
-
村上宗隆が25号で日本人ルーキー最多更新、鈴木・吉田も打撃好調で躍動
FNNプライムオンライン
-
吉田正尚が2試合連続マルチ安打&打点、レッドソックスが破竹の9連勝
四回に適時二塁打を放ち2試合連続のマルチ安打と打点をマークしている
デイリースポーツ
-
レッドソックスが延長13回サヨナラ勝ち、吉田2安打で8連勝に貢献
9回以降の異なる5イニングで得点は近代野球初で首位レイズに5差に迫った
スポニチアネックス
2026年8月7日
-
レッドソックスが村上を13打数1安打に抑え3連戦を制す
レ軍が12対11でサヨナラ勝ちし、7連勝・3連戦スイープを達成した
スポーツ報知
-
吉田正尚が2安打1打点、レッドソックスが延長13回でサヨナラ勝ち
スポーツ報知
-
吉田正尚が適時二塁打を放ち、レッドソックスが延長でサヨナラ８連勝
スポーツ報知
-
レッドソックスが今季2番目の7連勝、借金14からV字復活でメジャー史上初
6月24日に借金14だったチームが現在は貯金11となるV字回復を達成
スポーツ報知
-
村上宗隆がWBC準々決勝の因縁相手スアレスと再び対戦、雪辱を誓う
WBC準々決勝で村上を抑えたスアレスが先発しリベンジの舞台となる
スポニチアネックス
-
吉田正尚所属のレッドソックス、世界一の有力候補に浮上 直近35試合で30勝
過去の同成績25チームは全てポストシーズン進出、10チームが世界一を達成
東スポWEB
2026年8月6日
2026年8月5日
-
レッドソックスが2年ぶりの1試合2度6得点、吉田正尚が今回もマルチ活躍
吉田正尚が初回・6回の各6得点に絡み「勝ち癖がついている」と語った
スポニチアネックス
-
吉田正尚が2安打1打点、レッドソックスは27戦24勝で6連勝
今季12本目の二塁打となるグリーン・モンスター直撃タイムリーも放ち活躍
スポーツ報知
-
村上宗隆がフェンウェイパークのグリーンモンスターにサインを刻み込む
名物グリーンモンスターの裏に多くの大リーガーに倣いサインを刻んだ
スポーツ報知
2026年8月4日
-
吉田正尚が逆境でも腐らず準備を続け、レッドソックスで復活を果たす
デイリー新潮
-
吉田正尚が大谷の前でソロ弾、ドジャースタジアムで球団初スイープに貢献
16年ぶりとなるドジャースとの同一カード3連戦スイープに大きく貢献し
スポニチアネックス
2026年8月3日
-
大谷翔平が吉田正尚の先制打と5号本塁打に沈み、ドジャースが3連敗
FNNプライムオンライン
-
吉田正尚が14試合ぶりの5号本塁打を放ち、次戦では村上宗隆との再会に期待
レッドソックスはドジャースタジアムでのスイープを達成し、これは球団史上初の快挙となった
スポニチアネックス
-
大谷連続安打 ド軍また逆転負け
TBS NEWS DIG
-
吉田正尚が14試合ぶり5号本塁打、1イニング3連発でドジャースを圧倒
7月17日のレイズ戦以来14試合ぶりとなる5号本塁打を放った
スポニチアネックス
-
山本由伸がスクバル加入報道に驚き、最強左腕との共闘を歓迎
山本由伸は「今一番の投手」と驚きを示し、共闘への意欲を語っている
デイリースポーツ