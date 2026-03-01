NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主人公・小一郎（仲野太賀さん）の幼なじみで初恋のひと・直（なお）役で出演中の女優の白石聖さん（27）が、「あさイチ」（NHK）にゲスト出演。ナチュラルな雰囲気のドレスショットを披露しました。



【写真】美しさにため息が出そう…白石聖さんのドレス姿

白石さんは自身のインスタグラムにて「気づけばあっという間の楽しい時間でした…！イラストやメッセージも嬉しいものばかりで、皆さまありがとうございました」とあさイチ出演後の感想をつづり、複数枚のオフショットを公開しました。



白石さんが着用しているのは、淡いイエローをベースに、ピンクやグリーンの小花柄が散りばめられたフェミニンな衣装。トップス部分はシアー素材で柔らかく、スカート部分は斜めにフリルがあしらわれたアシンメトリーなデザインで、上品かつ繊細なスタイルです。



この投稿に小一郎の正妻として生涯をともに歩む慶（ちか）役の吉岡里帆さんが反応。ハートの絵文字を添えて、「かわいぃ」とコメントしました。



ファンからも「聖ちゃん可愛いすぎる」「衣装似合っててめっちゃかわいい」「恐ろしいほど美しかった」「最高最強に可愛い綺麗」「今日のリップめっちゃ似合ってる！！」「ビジュ良すぎて直視できない」「朝からばり可愛かった」「いつも以上に大人っぽい雰囲気」「ただの女神」など多くの称賛の声が寄せられました。



白石さんは1998年8月10日生まれ、神奈川県出身の27歳。2016年に女優デビューし、2019年には美少女タレントの登竜門ともいわれる結婚情報誌ゼクシィのCMガールに抜擢。Netflix「幽☆遊☆白書」やドラマ「絶対正義」「フェルマーの料理」「新空港占拠」などに出演しており、幅広い演技力が高く評価されています。