ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のペアが2026年2月25日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見した。

記者からの質問に答える形で、お互いの強みと弱点を説明する場面も。木原選手によると、強みは「他のチームの方よりも圧倒的に仲がいい」。三浦選手の弱点について「忘れ物が多い」と明かした。三浦選手は空港でメダル入りのバックパックを受け取るのを忘れてしまったといい、聴衆からは驚きの声もあがった。木原選手は、忘れ物が多いのは「すごくスケートにフォーカスしている時」ともフォローしていた。

忘れ物が多い時は「りくちゃんがすごくスケートにフォーカスしている時」

質問は、パートナーの最大の強みと弱点に関するもの。木原選手は、強みについて

「2人はやはりその信頼関係がすごく強いのかなと風に思いますし、やっぱり、自分たちで言うのもなんですけど、他のチームの方よりも圧倒的に仲がいいのかな、というのは見ていて思います」

と説明し、三浦選手の弱点について「あの......忘れ物が多い」。続けて、帰国時の空港でのエピソードを明かした。

「忙しかったので焦ってたのは分かってたんですけど、（出発地で預けた）バックパックをそのまま荷物受け取り（場所）に置いて出てきてしまって......」

三浦選手は「その中にメダル入ってました」と明かした。続けて木原選手は、忘れ物が多かったことが、勝利の一因だったとフォローした。

「まあ、でも日常？逆に今回のオリンピックというのは、りくちゃんがものすごく忘れ物が多かったので、その忘れ物が多い時というのは、りくちゃんがすごくスケートにフォーカスしている時なので、すごく良かった原因も、りくちゃんの忘れ物なのかなと思っています」

一方、三浦選手は、木原選手の強みについて「本当にたくさんあって選びきれない」と前置きした上で、

「一番は本当に優しくて真面目で、本当に心からの言葉を内に秘めるのではなく、必ず話してくれる」

と説明した。

「ちょっと真面目すぎて......」→「自分で言う？」

反対に弱点について、三浦選手は

「真面目な分、その分『負いやすい』。本当に重荷というか......」

と話したところで、木原選手が「ちょっと真面目すぎて......」と割り込むと、これに三浦選手は「自分で言う？」と突っ込んだ。

続けて木原選手は

「真面目すぎて、少し考えすぎて、もっとポジティブになればいいのに、全部......」

と説明を続けると、三浦選手が

「すべてを重く受け止めてしまうところがある。だからそれを、私たち......コーチ陣とかがサポートしてうまくいってるよね？」

とまとめ、木原選手は「そうです」と、うなずいていた。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）