±ÑÄµÊóµ¡´Ø¡¡¥¹¥Ê¥Í¥º¥ß¤Ç¥¹¥Ñ¥¤Êá³Í¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¾®¤µ¤ÊÌäÂê¡×¤È¤Ï
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñÆâÄµÊóµ¡´ØMI5¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Í¥º¥ß¤ÎÓÌ³Ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢´À¤ÎÆ÷¤¤¤«¤éÀøÉú¥¹¥Ñ¥¤¤òË½¤½Ð¤¹·×²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£MI5¤Î¸µÄ¹´±¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹»á¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÐÄµÊó³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ê¥Í¥º¥ß¤ÎÍøÍÑ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ¡Ì©Ê¸½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£Æ±Ê¸½ñ¤Ë¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥Í¥º¥ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿È¢¤Ø¼ê¤òÆþ¤ì¤µ¤»¡¢¡ÖÀ¸ÂÎ±³È¯¸«´ï¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦´ñÁÛÅ·³°¤ÊÄó°Æ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¦¥¹¤ÎÇ¾¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ËÀ®¸ù¡¡¼ã¤¤º¢¤ÎÌÀÚò¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹·ì¾®ÈÄÂè4°ø»Ò
¡¡¥Í¥º¥ß¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î´À¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤òÓÌ¤®¼è¤ë¤È¡¢¼ÖÎØ¤ò²ó¤¹¤Ê¤É¤ÎÆ°ºî¤Ç¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢¾Ú¸À¤¬¿¿¼Â¤«µõµ¶¤«¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Ö¾®¤µ¤ÊÌäÂê¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤ÇMI5Ä¹´±¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹»á¤ÏÀèÆü¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖThe Rest is Classified¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µCIA¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥í¥¹¥ー»á¤äBBCÆÃÇÉ°÷¥´ー¥É¥ó¡¦¥³¥ì¥é»á¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Îµ»½Ñ¤ÎÍ£°ì¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ´¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç²ÝÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤ÏÁ´¤¯»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ï¥È¡ÊÅÁ½ñÈ·¡Ë¤¬³èÌö¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£¤ä²æ¡¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤µ»½Ñ¤â¡ÊÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡Ë¥¹¥Ê¥Í¥º¥ß¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¼«µÔÅª¤Ê¥¸¥çー¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë