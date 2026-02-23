「整形したら声優デビューさせてあげる」とアニメPに迫られ…声優の過剰なタレント化が招いた「倫理観の崩壊」

ライブやテレビ出演など、タレント化が進む声優。実は、成功できるか否かは実力だけでは決まらないという。

コネクション、枕営業、整形、財力――。「声優業界には表面化しづらい残酷な力学が存在する」と元声優志望の女性は明かす。

声優の整形は当たり前に

一昔前は声優といえば声だけの仕事という印象で、表舞台に立つ人は少なかったように感じるが、最近はビジュアルを前面に出す声優も少なくない。業界の移り変わりに対し、元声優志望のAさん（29歳）はこう分析する。

「昔の声優は顔を出さなかったけど、結局それだとセカンドキャリアが難しい。90年代にすごく売れていた声優も、よほど技術がある方や頭の良い方以外、ワークショップの先生や専門学校の先生になっています。

そもそも声が出なくなったら終わりで、潰しが効かない。だから今はビジュアルも重視していて、最初からタレントみたいな売り方をしているんです。声優事務所もそのほうが儲かるじゃないですか。

一方で、TVに出たりグラビア仕事をこなしたりして、他の食い扶持を抑えておくことが結果的に声優自身のセカンドキャリアの準備にもなっていますけどね」

では、声は一流だがビジュアルに恵まれなかった人は成功できないのだろうか？そう問うと、Aさんは「整形がありますから」と笑った。

「いまや声優業界でも整形は日常茶飯事です。『整形したらデビューさせてあげる』と事務所の人間やアニメのプロデューサーに言われて、費用を出してもらうパターンもあります。

逆に整形をすすめられて断ったらデビューできなかった子もいました。もともと可愛いパターンが1番良いんですが、微妙な場合は整形する覚悟も持っていたほうがいいかもしれません」

ただ、枕営業やビジュアル以外にも強力な一手がある。それが「親の財力」だ。

個性派はもういらない

「金持ちの親の力を利用するというのも声優として売れるルートの一つです。というのも主題歌やキャスティングは“枠”が裏で取引されている。さすがに人気アニメの主役級は無理ですが、モブキャラの枠ぐらいなら平気で売られています。今はどうかわかりませんが、私が声優を目指していた頃は深夜アニメの主題歌やエンディングテーマも買えました。

昔仲の良かった子は、愛人に整形費用を出させて、たくさんの枠も買ってもらっていました。大御所声優のXさんなんて今も親が番組のスポンサーをやっていますから。親ガチャもでかいですよ」

コネ、エロ、カオ、そしてカネ--。4つのうちいずれかがあれば声優業界で売れるキッカケを作ることはできる。しかし、大成功を収めるために必要なのは結局、スキルやセンスだ。

「この4つのすべてをクリアして１度は大役を掴めたとしても、業界で長く生き抜くには声優としての技量が絶対に欠かせません。養成所に通っていないと、基本的な発声や収録時の立ち回りができないから一発屋で終わる可能性が高い。

あとはコミュニケーション能力も求められます。この業界は昔いじめられていた引っ込み思案な子やすごく根暗な子がすごく多い。最低限のコミュ力があるだけで重宝されます。

ちなみに、個性的な声の需要は年々減ってきています。昔は『このキャラはこの声！』みたいなスペシャリストが重宝されましたけど、今は色々な役を演じられるジェネラリストが求められています。

ただ、男性の声がうまくて演技力のある女性声優はすごくニーズがある。こういう方はコネや枕がなくても高みまでいける可能性が高いです。ビジュアルは後でどうにでもなります」

一発逆転を狙う新たなライバル

さらに「ここ数年で声優を目指す層が明らかに変わってきている」とAさんは言う。

「声優のタレント化が加速したことで、地下アイドルや元子役が参入するようになりました。売れなかった彼らは声優業界で一発逆転を狙っているわけです。

実際、ビジュアルもいいし、演技もできてコネもあるからかなり強力です。田舎から出てきたばかりの垢抜けない声優志望と、売れていなくても幼い頃から芸能界で活動してきた子を比べるとその差は一目瞭然。オーディションでも彼女たちは選ばれやすい」

ちなみに、声優として売れて一発逆転したことでオタクに知られたくない過去が、大人の力でなかったことに……ということもあるそうだ。

「昔、かなり際どいコスプレ写真集を売っていた声優さんはデビューすると同時に、過去が全くなかったことになっていました。人気アニメのメインキャラクターの声に抜擢されたからだと思います。ただ、今のネット社会で自分の過去を完全に消し去るのにどれだけのお金がかかるのか。個人的にはかなり気になります」

とはいえ、現実世界に残された活動の痕跡は消せない。「ほら見てください、これ」。いたずらっぽく笑うAさんのスマホには、当の有名声優のセクシーなコスプレ写真が映っていた。たまたま手に入ったこの現物の写真集をメルカリで販売し、Aさんはかなり儲けたらしい。

声優業界の裏側はドス黒い。だが、表向きは健全そうに見えるためか、毎年声優を目指す若者は増え続けている。そんな若者から搾取して稼ごうとする悪い人間も同様に増える一方だという。

声優の世界はツラい

「騙されやすいのは田舎から出てきた純粋な子です。夢は持っているけど、業界のことは何も知らない。そんな子からはお金をむしり取りやすい。『この学校に入ったら声優になれる』『このワークショップを受ければ声優になれる』『このマネージャーを信じていたら声優になれる』と謳う搾取ビジネスは増え続けています。

数年頑張って田舎に帰るしかなくなった子もたくさん見てきました。私も声優になれなかった。だからこそこれだけは言えます。中途半端な気持ちで声優を目指さないほうがいい。

頑張ったからって報われる業界ではない。頑張るのは当たり前なんですよ。その上で売れるためにどこまで覚悟を決められるか。どこまでしたたかになれるか。そのあたりをきちんと見極めてから臨まないと簡単に心が壊れちゃいますよ」

声優の夢を諦めたAさんはここ数年、高級ソープで働いている。彼女が在籍していることをどこかで知ったアニメ関係者が数多く来店するという。

「最近、大手アニメの配給会社の偉いプロデューサーが私の働くソープランドに遊びに来ました。オーディションで私を見ていて覚えていたそうです。なんて言ったと思いますか？『声優にはしてあげられなかったけど抱けて感動した……』です。笑っちゃいますよね」

「まだ声優を目指している頃に彼と寝ていれば……と考えると虚しくてしょうがないです」とAさんは力なく笑い、この日も勤務先のある夜の繁華街に消えて行った--。

