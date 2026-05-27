日本のコンテンツの海外展開の促進と海賊版対策を目的に、経済産業省及び文化庁の呼びかけにより設立された一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）は27日、生成AIサービスによる著作権侵害の現状と権利保護に関する声明を発表した。生成AIを巡っては、声優の津田健次郎（54）がTikTokの運営会社に対し東京地裁に提訴するなど著作権侵害が深刻となっている。CODAは声明の中で、既存の著作物に酷似した画像や映像が無断