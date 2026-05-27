スマートフォン向け恋愛シミュレーションゲーム「恋と深空」の公式Xが27日に更新され、登場キャラクター「レイ」役の声優に寺島惇太が就任すると発表した。同役を巡っては、今年3月に声優・佐藤拓也の降板が発表されていた。同Xで「レイ役の日本語ボイスにつきまして、ご案内申し上げます。2026年6月より、「レイ」役の担当声優を寺島惇太さんに引き継いでいただくこととなりました。6月以降に追加される新規コンテンツおよび