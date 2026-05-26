「i.nari」からの発表です。【映像】日笠陽子の出演見合わせに関しまして「日笠陽子の出演見合わせに関しまして弊社所属の日笠陽子に関しまして、先週の日曜日に転倒し、右手肘付近を骨折いたしました。現在、けがの治療に専念しており、下記の生放送につきましては出演を見合わせることになりました。■5月26日（火）生放送『声優と夜あそび2026』■5月27日（水）生放送『井澤詩織と日笠陽子の机のアイスが溶けるほど』なお、日