ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で、6月に配信される注目作品を一挙紹介。【動画】ディズニープラス、6月配信予定作品一覧■6月の注目作品配信中：韓国ドラマ『50%の人生リスタート』（全12話）日本初／独占配信中：アニメーションシリーズ『ブルーイ ミニストーリー シーズン2』（全10話）日本初／独占6月1日：韓国ドラマ『孤島のエリートドクター』（全12話）日本初／独占6月2日：海外ドラマ