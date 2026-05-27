声優の朴ロ美（53）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ケガについて語った。「先日階段で転びましてね足の脛を怪我してしまいまさかの救急にお世話に」と書き出した朴。足を負傷した事を伝えた。「骨は異常なかったもののき、傷がぁぁああああ！骨みえてる？！これ？！みたいになり全身に悪寒が…『俺につかまれ』と腰の悪い旦那さんに担がれながら病院へ」と回想。「足を洗う際の激痛から『ヒィー！うるさくてご