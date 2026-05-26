5月24日放送の『週刊さんまとマツコ』（TBS系）に、声優でタレントの花澤香菜がゲスト出演。プライベートに関してイジられ、波紋を呼んでいる。「番組では、MCの明石家さんまさんが花澤さんを『お前離婚してんで！』『「幸せな結婚します」「頑張ります」言うてそう長く頑張らなかったな』とイジり、花澤さんが『頑張りましたって』『頑張って5年』とややキレ気味に返すやりとりが見られました」（スポーツ紙記者）花澤は、202