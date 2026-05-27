都内の一時保護所の元職員で声優だった男が都内のホテルで15歳の少女に性的暴行を加えたとして、逮捕されました。逮捕されたのは、足立区の一時保護所の元職員・熱海和輝容疑者（31）で、職員だった今月9日、豊島区のホテルで16歳未満と知りながら、15歳の少女に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、熱海容疑者は、少女が入所したあとの去年7月末に交際を始め、退所後の今月20日まで交際関係を続けていまし