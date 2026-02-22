人気アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念して21日から行われている「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の公式サイトが22日に更新され、同イベントで上映された新作短編アニメを無断撮影した動画や写真などがSNS上にアップロードされているとして注意喚起した。

同イベントでは新作短編アニメ「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」がお披露目となり、大きな反響を呼んでいた。

しかしながら、SNSに新作を無断撮影したと思われる画像や動画などが投稿されるケースが相次ぎ、ファンからは「エヴァのイベント映像の盗撮が蔓延してるけど対策したってくれ」「なんかエヴァの無断転載みたいなの流れてきたけどアウトじゃない？」などの声が上がっていた。

イベント公式サイトを通じ「『EVANGELION:30+；』『STAGE AREA』公演における盗撮、またその内容をSNSなどに無断転載・共有する行為は禁止されております。法的責任を問われる場合がございます。皆さまのご理解ご協力をお願いいたします」と呼びかけた。