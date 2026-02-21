NHK¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ç¡ÖÀ¨¤¤¤â¤Î¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡ºÇ¶¯ÃË¥¯¥ì¥Ü¤¬6´§Ã£À®¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤âÌ¥Î»¡Ö¿Í´Ö¤ò±Û¤¨¤¿Â¸ºß¤À¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥ÃË»Ò50¥¥í¥¯¥é¥·¥«¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¤¬¸ÞÎØ¡È´°Á´À©ÇÆ¡É¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ6´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÅÚÍËÆü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤â¤Î¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥Ü¤Ïº£Âç²ñ¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢20¥¥íÊ£¹ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢10¥¥í¥Õ¥ê¡¼¡¢30¥¥í¥Õ¥ê¡¼¡¢ÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Åßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¼«¿ÈÄÌ»»10¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â½ªÈ×¤Þ¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥í¡¼¥¹¥È¥í¥à¡¦¥Ë¥¨¥ó¥²¥È¤È³êÁö¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¾å¤êºä¤Ç¡¢¹âÂ®²óÅ¾¤ÇÁö¤ëÂåÌ¾»ì¡Ö¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤òßÚÎö¤µ¤»ÆÈÁö¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·6´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ü¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ì¥Ü¡¢¤É¤³¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡Ö6¸Ä³ÍÆÀ¤Î°Î¶È¤¬À¨¤Þ¤¸¤¹¤®¤ÆÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡£ÂÎÎÏÌµ¿ÔÂ¢¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤Ï²¿¤«¤â¤¦¿Í´Ö¤ò±Û¤¨¤¿Â¸ºß¤À¤Ê¡¢À¨¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö´°Á´À©ÇÆ¤ä¡Ä¡£¤¤¤ä¤Ê¤ó¤«¡¢À¨¤¹¤®¤ä¡Ä¡£À¨¤¤¤â¤Î¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤ÎºÇ¸å¤Î¾å¤ê¡¢50kmÁö¤Ã¤Æ¤¤ÆºÇ¸å¤Î¾å¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°¤¡×
¡Ö50¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤ÆºÇ¸å¤Ë¤¢¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤ä¤Ð¤¹¤®¤À¤í¡£¿Í´Ö¤ä¤á¤Æ¤ë¤ï¡×
¡ÖºÇ¶¯¥¯¥ì¥Ü¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤ì¤ë²æ¡¹¿ÍÎà¤Ï¹¬¤»¤â¤Î¤À¡ª¡×
¡¡¥¯¥ì¥Ü¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÁ´6¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿ºÇ¶¯ÃË¡£¸ÞÎØ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
