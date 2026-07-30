マルテ
ドミニカ共和国ラ・ロマーナ州出身のプロ野球選手。1991年6月21日生まれ。右投右打。阪神タイガース所属。
2026年8月9日
2026年8月7日
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MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
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巨人・マルティネスが5年連続30セーブ、外国人選手最長記録を更新
スポニチアネックス
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千賀滉大が渡米後最速161キロをマーク、1イニングを無失点で切り抜ける
渡米後最速となる100.3マイル（約161.4キロ）をマークし注目を集めた
スポーツ報知
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巨人・マルティネスが5年連続30セーブ、首振りの頭脳戦で守護神の座を守る
来日10年・節目の400登板目を7球で締め、岩瀬仁紀に次ぐ史上2人目の快挙となる
スポーツ報知
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巨人マルティネスが5年連続30セーブ、家族への誹謗中傷をやめてと訴え
達成の喜びとともに、選手や家族への脅迫・中傷メッセージ問題を自ら訴えた
東スポWEB
2026年8月6日
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巨人・マルティネスが5年連続30S達成後、SNS誹謗中傷の被害を自ら告白
試合後に自らSNSで誹謗中傷を受けていることを告白し問題を明かした
スポーツ報知
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マルティネスが5年連続30セーブ、史上2人目の偉業を達成
スポニチアネックス
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巨人・マルティネスが5年連続30セーブ、NPB史上2人目の記録を達成
スポーツ報知
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アルゼンチンサッカー協会がW杯準決勝の逆転勝利日を代表記念日に制定
2026年W杯準決勝でイングランドに逆転勝利した日を記念日に定めたもの
SOCCER KING
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元西武のメッツ左腕ヤンがメジャー初登板で開脚ジャンプを披露
初三振奪取後に「ラ・センテンシア99」と名付けた開脚大ジャンプを披露し
東スポWEB
2026年8月5日
2026年8月4日
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巨人の守護神マルティネスが延長12回にサヨナラ被弾、チームは広島に惜敗
スポニチアネックス
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巨人が延長12回に守護神マルティネスが被弾し、痛恨のサヨナラ負け
初回にダルベックの先制3ランで3点を奪うも7〜8回に追いつかれ逆転負け
スポーツ報知
2026年8月3日
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オジエがSS17でコースオフ、強固な車に守られ乗員の無事を報告
SS17で総合トップ走行中にコースオフし、森へ激しく突入してリタイアとなった
ABEMA TIMES
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アルゼンチン代表がW杯で掲げた政治的横断幕にFIFAが懲戒処分へ
FIFAは政治的スローガン禁止規定に基づき懲戒委員会が判断するとした
ココカラネクスト
2026年8月1日
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村上宗隆が24号2ランを放ち、離脱明けながらメジャー本塁打10位タイに
日本人1年目の本塁打記録で岡本和真と並ぶ歴代最多タイに到達している
フルカウント
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W杯の勝敗はピッチ外で決まる? 陰謀説が大会後も広がり続ける
日刊ゲンダイDIGITAL