ミラノ・コルティナ五輪
『ミラノ・コルティナ五輪』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
2026年8月7日
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坂本花織さんが引退後の夏を語る、指導スタイルは中野コーチ流に
引退後はコーチ業に専念しており、現役時代と生活が一変したという
デイリースポーツ
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横浜F・マリノス宮市亮が語る、NARUTOとSLAM DUNKが育んだ選手の原点
『NARUTO』『BLEACH』『SLAM DUNK』が青春を支えたと宮市は述べている
Sportiva
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月30日
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ミラノ五輪銅メダルのドイツペアが、りくりゅうへの深いリスペクトを語る
引退した三浦璃来・木原龍一組を「最高のペア」とリスペクトを示した
東スポWEB
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りくりゅうが初プロデュースのアイスショーで意気込みを語る
7月31日から8月2日まで東京辰巳アイスアリーナで全4公演を行う予定
スポニチアネックス
2026年7月26日
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マリニンが「重大発表」を予告、日本人ファンの間に動揺が広がる
7月27日に「重大発表」「次のステージへ行く時が来た」などと3連投し
THE ANSWER
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「りくりゅう」三浦璃来と木原龍一がYouTubeを開設、引退後の日常を発信へ
三浦璃来さんと木原龍一さんが日常やロードバイク動画などを発信予定とのこと
J-CASTニュース
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島田麻央がシニアデビュー戦で2位に29点差をつけ圧勝、日本女子を牽引へ
トリプルアクセルを完璧に決めるなど221.97点で2位に29点超の大差
THE ANSWER