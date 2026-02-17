¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ÎÞ¤ÎÂçµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¡ª¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤âµã¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¡¢¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜ½é¤Î²÷µó¡¡¹æµã¤ÎÌÚ¸¶¤Ë»°±º¡Ö¤â¡¼¡¢µã¤¤¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤ÏÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤âÎÞ¡£ÂçµÕÅ¾¤ÇÈá´ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¡£ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤Ï¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¡½2²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¡½2²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤â·è¤á¤¿¡£Á°Æü¤ÎSP¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¥ê¥Õ¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â·è¤Þ¤ê¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÌÚ¸¶¤ÏÃËµã¤¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿ºäËÜ¤âÎÞ¡£ÆÀÅÀ¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¾×·â¤ò»Ä¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¹æµã¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»°±º¤Ï¡Ö¤â¡Á¥Þ¥¸¤Çµã¤¤¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Ï¡¢ÌÚ¸¶¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤·¡ª¡¡·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±éµ»Ãæ¤«¤é¶½Ê³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Àï¤¤¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤ÎSP¡£¼«Ëý¤Î¥ê¥Õ¥È¤ÇÄÁ¤·¤¯¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Æü¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿2¿Í¤Ë¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤ÏÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦½é¤Î4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚ¸¶¡£2014Ç¯¥½¥Á¤Ï¹â¶¶À®Èþ¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç18°Ì¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¤Ï¿Üºê³¤±©¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç21°Ì¡£À¤³¦¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¿¿Ùõ¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2019Ç¯²Æ¤Ë»°±º¤È¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤¬ÃÂÀ¸¡£2022¨¡23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÆ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀ©¤¹¤ë¡ÖÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£·ëÀ®7¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦Ì´ÉñÂæ¤Ç¡¢2¿Í¤¬¿¼¤á¤Æ¤¤¿å«¤¬¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
