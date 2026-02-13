「プロレス・スターダム」（１３日、後楽園ホール）

昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんが、プロレス通算８戦目でついに自力での初白星を挙げた。タッグマッチで師匠の葉月（２８）と組み、さくらあや（２９）＆金屋あんね（２７）組と対戦。１２分５９秒、シャイニングウィザードであんねを仕留め、初めて自分で３カウントを奪ってフォール勝ちした。

再デビューから４６日で悲願の自力初勝利をつかんだ。昨年、正式に入団したフワちゃんは“同期”のあんねとのマッチアップ。アームホイップなど日進月歩のテクニックも駆使して戦い、逆エビ固めに捕らえられる大ピンチもあったが、懸命にロープをつかんでエスケープした。葉月のアシストも得て一騎討ちに持ち込むと、滞空時間の長いブレーンバスターでたたきつけ、さらにキックアウトした相手に閃光魔術を発射。３カウントが入ると、片エビ固めの体勢のまま、信じられないとばかりに目を見開いた。続けて駆け寄った葉月と力いっぱい抱き合い、喜びを噛みしめた。

バックステージでも歓喜を爆発させた。「初勝利〜！さすがに撮らせてもらいます」と、自身のスマートフォンを取り出して葉月とのセルフィー（自撮り）を連射。「人生に一度の初勝利です。そりゃうれしいです」と早口でまくし立て、「初勝利♪初勝利♪」と手を叩いて音頭を取った。師匠の葉月からも「よくやった」とねぎらわれ、「念願の…プロレスラーになってどうしてもほしいものは勝利だったので。本当にうれしい」と実感を込めた。

ただ、パートナーの大きなアシストもあっただけに「まだ調子乗っちゃいけない。図には乗れない状況だと自覚して、ここからホップ、ステップ、ジャンプといけたらいい。今後はシングル初勝利を狙って、図に乗らずに頑張れたらいい」と自戒を込めた。かと思いきや、葉月から「ベルトも狙っていかないと」とハッパをかけられると、「そうですよ。フワちゃんのここ（腰）、空いてますよ」と、親交の深いオードリー春日俊彰のフレーズを引用してドヤ顔。ただ、すぐにわれに返り「ヤバイ！マジで調子に乗ってる。（周囲から）反省してないって言われる（笑）。調子に乗りやすいので」と頭をかいた。

一方、敗れたあんねはリング上で近づいてきたフワちゃんに対し、「お前負けねえからな」と悔しがった。「フワちゃんと練習することがたくさんあって、同期だけど負けたくない相手。フワちゃんから（３カウントを）取られて、すごく悔しいです。自分はまだまだなんだなと思いました」と涙をこぼしながら雪辱を誓った。