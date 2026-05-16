11日、スペイン・テネリフェ島から出港するクルーズ船「MVホンディウス」（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】大西洋を航行中だったクルーズ船「MVホンディウス」でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染が起きたことを巡り、世界保健機関（WHO）は15日、追加検査を実施した米国の乗客1人は陰性が確認されたと明らかにした。同日までに感染が確認されたのは8人。ほか2人に感染の疑いがある。WHO幹部のバ