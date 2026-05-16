【HG 1/144 セイラ専用軽キャノン】 2025年10月17日 発送（1次予約分） 価格：2,530円 プレミアムバンダイ販売商品 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場した、トリコロールカラーの「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン」のサンプルがガンダムベース東京に展示中だ。1次予約分は2025年10月に発送済みで、この5月17日より再生産分の抽選販売が始まってい