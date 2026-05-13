新日本プロレスのジュニアヘビー級の祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（１４日・後楽園ホールで開幕）の開幕前会見が１３日、都内で行われ、出場する全２０選手が出席した。昨年２２歳１０カ月で史上最年少優勝を果たした藤田晃生（２３）は「今年もすごいメンバーが集まっている中、２連覇するので楽しみにしてください」と宣言。ただ、会見後は舌戦を繰り広げているマスター・ワトと大乱闘に発展。引き