この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【腹筋苦手でもOK】運動不足のぽっこりお腹と腰は立ち腹筋で引き締める」と題した動画を公開しました。この動画では、運動初心者や腹筋運動が苦手な人でも立ったまま取り組める、5種類のエクササイズを紹介しています。



最初に紹介するのは、体幹を左右にひねるツイスト運動です。肩の高さでまっすぐ伸ばした腕を組み、お尻を起点にして大きく左右にひねります。のが氏は「体幹を雑巾のようにギュッと絞ります」とポイントを解説しています。



次に、脇腹にアプローチするサイドベンドです。頭の後ろで手を組み、上半身を真横に倒す動きを繰り返します。のが氏によると、脇腹をしっかり縮め、反対側のお腹が伸びていることを意識するのがコツとのことです。



続いて、骨盤を整える腰回し運動に移ります。腰に手を当てて、円を描くようにゆっくりと大きく腰を回します。この動きは、日常生活の癖で歪みがちな骨盤を整えるのに役立つと説明しています。



4種目目は、バランスを取りながら行うニーレイズです。お腹の力で膝を引き上げるように片足を上げ、その場で軽く3回タッチしてから足を入れ替えます。のが氏は、膝を引き上げる際に腹筋が使われていることを意識するよう促しています。



最後は、呼吸法を用いた「ドローイン」です。息を大きく吸いながらお腹をへこませ、次に肋骨を締めるように息を吐きながら、さらにお腹をへこませます。お腹が硬くなった状態をキープしたまま自然な呼吸を続けることで、体幹を鍛えられると解説しています。



今回紹介されたエクササイズは、特別な器具や広いスペースを必要とせず、立ったまま行えるものばかりです。日々の運動不足が気になる方や、ぽっこりお腹を解消したい方は、この動画を参考にトレーニングを始めてみてはいかがでしょうか。