¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ä¶Àä¥È¥ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¥µ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÎóÅç¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º¡£·Þ¤¨¤¿3ËÜÌÜ¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¡¼¥¯¡£89.25ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¹ç·×179.00ÅÀ¤È¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¹¥Î¥Ü³¦¤Ç½÷»Ò½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£Ãæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Ä¡Ä¸½¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¡©¡¡Ì´¸«¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÂç²ñ¤ËÄ©¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö´¨¤¤¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁáÄ«¤Ë¸«¤»¤¿21ºÐ¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£X¤Ë¤Ï¡Öµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¡Öµ¤¸¯¤¨¤ë¤Î¤Û¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Þ¤Ç´°àú¡×¡ÖÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¨¤ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÂ¼À¥Áª¼ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
