ブルージェイズが世界的人気漫画「NARUTO」とコラボ 岡本和真加入の効果か 昨季は大谷翔平らが所属するドジャースが「ONE PIECE」「鬼滅の刃」とコラボ
MLB・ブルージェイズが日本時間5日、イベントスケジュールを発表。その中には世界的人気漫画「NARUTO」とのコラボも行われます。
日本時間5月14日行われるレイズ戦で開催され、公式HPでは「ナルトスペシャルチケットで木ノ葉隠れの里へようこそ！」と主人公たちが育った里の名前を用いて宣伝しました。チケットにはNARUTO特製ユニホームもセットでついています。鮮やかな青のユニホームに、雲の模様が描かれています。さらに背中にはNARUTOの文字と主人公・うずまきナルトのイラストが描かれています。
ブルージェイズには今季から岡本和真選手が移籍。日本人選手加入の影響が出たのでしょうか。というのも昨季、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースでは「ONE PIECE」とコラボが実現。来場したファンに麦わら帽子が配られていました。さらに別の試合では「鬼滅の刃」ともコラボ。来場者には主人公の竈門炭治郎のキャラデザインとツバには「市松模様」が描かれたキャップが配布されました。また竈門炭治郎は球場にもかけつけ試合を盛り上げました。