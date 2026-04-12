テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの再放送「竈門炭治郎 立志編」第2話「育手・鱗滝左近次」が、本日12日にフジテレビ系で放送された。【画像】雑魚鬼（笑）新キャラクターも登場した『鬼滅の刃』場面カット第2話は、炭治郎は冨岡義勇の導きにより、鬼になってしまった妹・禰豆子とともに狭霧山を目指す。夜の道中、炭治郎はお堂から血の匂いを嗅ぎつける。誰かが怪我をしているのかもしれないと駆け寄ると、なんとそこにいた