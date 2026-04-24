『鬼滅の刃』場面カットオリコンニュース

鬼滅の刃 ドンキで新グッズ発売

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アニメ「鬼滅の刃」の新グッズが、24日よりドン・キホーテで発売された
  • アクリルスタンドや缶バッジ、Tシャツなど豊富に用意されている
  • SNS風アクリルチャームやポストカードセット、バスタオルなども
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