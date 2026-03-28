『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のファイナルPV第3弾が公開された。 参考：宮野真守は“猟奇系キャラ”がハマる？『【推しの子】』『DEATH NOTE』『鬼滅の刃』など 累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから物語が始まる。 2019年4月より『テ