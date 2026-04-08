【映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」】 4月9日 上映終了（一部劇場を除く） アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が本日4月9日をもって上映終了となる。なお、一部劇場では上映終了日が異なる。 本作は、雑誌「週刊少年ジャンプ」にて、2016年2月から2020年5月まで連載された、吾峠呼世晴氏によるマンガを原作とした映画作品。劇場版「鬼滅の刃」