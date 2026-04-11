4月10日、アニメ映画『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の全世界興行収入が1179億円に到達し、日本映画として歴代最高を記録したことが発表された。鬼滅ファンがこの快挙に沸くなか、SNS上ではその「ヒットの中身」をめぐって思わぬ論争が巻き起こっている。「本作は海外157の国と地域で上映され、全世界累計観客数は9852万人。うち海外動員は7106万人、海外興収は777億円にのぼります。一方、国内は前作『無限列車編