総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、『読者が選ぶ、本当に面白いマンガ100選【2026年版】』が23日、発表された。【画像】強すぎる！3年連続ジャンル1位を獲得した『薬屋のひとりごと』（サンデーGX版）「2026年の今読んでほしい！」「本当に面白い！」「オススメしたい！」作品をテーマに、ブックライブユーザーにアンケートを実施し、投票された上位100作品を【令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ】、【バトル・アクションマン