2026年2月26日よりNetflixにて世界独占配信決定！アニメ『刃牙道』メインPV解禁＆アーティスト情報公開！

アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。そして、アニメ『刃牙道』が2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信されることが決定した。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。

この度、アニメ『刃牙道』のメインPVが解禁となり、あわせてアーティスト情報も公開！オープニング/エンディングを担当するアーティストも解禁！アニメ『刃牙道』のOPをWANIMA、EDをNovel Coreが務めることが解禁！豪華アーティストによる熱い楽曲が刃牙や武蔵らの熱い戦いを彩る。あわせて、アーティストからのコメントも到着した。

＜OP：WANIMA「フルボコ」コメント＞



幼い頃から「刃牙」シリーズを読んで観て育ち、常識を超えた世界観や数々の名シーンに興奮して、仲間たちと真似してきました。

宮本武蔵編の“生き様そのものが戦い”という感覚に、フルボコにされながらも立ち続ける気持ちを重ねて書いた曲です。

この作品に関われて嬉しいです。感謝しています。

(KENTA / WANIMA)

＜ED：Novel Core「Mountain Top」コメント＞



『刃牙道』のエンディングを任せていただけたことを、心から光栄に思います。

最強であるがゆえに誰よりも孤独な勇次郎。その強さの根源に触れようとする刃牙の視点で、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような “強さの代償” を『Mountain Top』というタイトルに込めました。

さらに “努力する者は、楽しむ者には勝てない” ──刃牙の世界が語り続けてきた強さの哲学をリリックに映し出すことで、武蔵との激闘が放つドラマとも呼応する、ヒリつく一曲になったと思います。

楽曲の至るところに仕掛けたギミックも、ぜひ、アニメとともに感じていただけたら嬉しいです。

●作品情報

アニメ『刃牙道』

配信

2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信決定！

＜あらすじ＞

世界一の格闘マニアである徳川光成が所有するスカイツリーの地下深くの研究所。そこで禁忌の実験が行われようとしていた…。

その実験とは最新鋭の科学技術によって伝説の剣豪、宮本武蔵の亡骸からクローンを作り出し、現世へと復活させる事。

究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた武蔵の復活は、この現代の日本、いや世界中を震撼させ、非常事態へと叩き込む！！

地下闘技場戦士の面々や刃牙、そして勇次郎…すべての闘いに生きる者たちを巻き込んだ時代を超えた史上最強決定戦が今、幕を開ける…！！

【スタッフ】

原作：板垣恵介『刃牙道』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：石川晋吾

プロップデザイン：森木靖泰 杉山昌弘

美術監督：明石聖子 氣賀澤佐知子

美術設定：明石聖子

色彩設計：宮脇裕美

撮影監督：野口龍生

編集：佐野由里子

音響監督：浦上靖之

音響制作：AUDIO PLANNING U

音響効果：庄司雅弘（フィズサウンドクリエイション）

音楽：藤澤健至（Team-MAX）

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：刃牙道製作委員会

【キャスト】

範馬刃牙：島粼信長

範馬勇次郎：大塚明夫

宮本武蔵：内田直哉

烈海王：小山力也

花山薫：江口拓也

愚地独歩：菅生隆之

愚地克巳：川原慶久

渋川剛気 ：島田 敏

ジャック・ハンマー：三宅健太

ジョン・ホナー：金尾哲夫

野々村仁：土門仁

郭海皇：緒方賢一

柴千春：鈴木達央

鎬紅葉 ：成田剣

ガイア：村瀬歩

ナレーション：古谷徹

OP：WANIMA「フルボコ」

ED：Novel Core「Mountain Top」

