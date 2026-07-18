MAX
『MAX』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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「8」並びの日 全国で特別企画
TBS NEWS DIG
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牛丼2杯で満腹だったMAX鈴木が語る、ラーメン35杯記録を生んだ独自の練習法
日刊SPA!
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映画ちいかわが公開14日間で興収50億円を突破、シン・エヴァと同ペース
初日興収9.9億円はコナン最高作の初日9.6億円を上回る記録となった
オリコンニュース
2026年8月6日
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ドコモが5〜15歳向け新料金プランを8月7日に提供、初年度は月額858円から
月間5GB以下なら月額2508円で、「ドコモ親子割」適用で1年目は858円から利用可能
ケータイ Watch
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オルカンに月5000円積み立て中、友人に「個別株のほうが有利」と言われたら
個別株は短期で高リターンも得られるが、大きく値下がりするリスクもある
ファイナンシャルフィールド
2026年8月2日
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月28日
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ノーラン監督の新作『オデュッセイア』本編がXに流出し210万回再生
米公開から約1週間で高画質版が拡散し、約2時間半で210万回超を記録
THE RIVER
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西武がNPB史上初となるインド人投手・モーレと育成選手契約を締結
野球歴わずか約6年でMAX150キロを記録し、今年6月のトライアウトで評価されたという
THE ANSWER
2026年7月27日
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ちいかわ初の映画が公開3日で興行収入22.4億円を記録し話題に
原作者ナガノ氏の描き下ろしイラストが公式Xで公開され29万超のいいねを集めた
オリコンニュース
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映画ちいかわが公開3日間で興収22.4億円・動員150万人を達成
公開3日間で興行収入22.4億円、動員数150万人を記録したとのこと
オリコンニュース
2026年7月26日
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映画ちいかわが初日興収9.9億円を突破し、コナン超えの好発進
初日興収9.9億円を記録し、コナン映画の初日9.6億円を上回るシリーズ最高となった
オリコンニュース
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「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」初日で興行収入9.9億円を記録
初日の興行収入は9.9億円を記録し、各劇場で満席が続出したとのこと
オリコンニュース