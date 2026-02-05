日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は世界で拡大している子どものＳＮＳ規制について取り上げた。

番組では３日にスペインのサンチェス首相がＳＮＳの管理を強化するという方針を掲げ、１６歳未満のＳＮＳ使用を禁止する方針を固めたことを紹介。また昨年１２月にはオーストラリアが１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止が世界で初めて施行されたことなどを伝えた。

スタジオには専門家として成蹊大客員教授の高橋暁子氏が出演し、ＳＮＳ規制が世界で拡大している理由として「ネットいじめ」「デマ情報」「性被害」「有害なコンテンツ」などがあることを説明した。

総合司会の水卜麻美アナウンサーは「私はネイティブ世代ではなく大人になってから（ＳＮＳが）始まっているので、もし子どものの時にＳＮＳとかグループの機能みたいなものがあったりしたら、私は多分ちょっとしんどかったなーと。うまくできなかったし嫌な思いをしたんじゃないかと思うと、すごく子どものことが心配になってしまうんですよね」とコメント。

さらに「動画とか情報がどんどん出てくるので、どんどん視野が狭くなってくるじゃないですか。これって大人でもそうで、私も一生懸命真偽を見極めようとしているけど、それでも大人でも失敗する」とし「もっと広く情報に触れた後にＳＮＳに行った方がいいんじゃないかという…一番心配な点です」と私見を語った。