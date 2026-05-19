ブラジルサッカー連盟（CBF）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。カルロ・アンチェロッティ監督はマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）やカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）らに加え、ネイマール（サントス）を招集。2023年10月を最後に“セレソン”から34歳にとっては約2年半ぶりの復