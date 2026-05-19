レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は5月20日から、2.5次元タレントグループ「シクフォニ」とのコラボキャンペーンを全国の対象店舗で開催する。シクフォニ × しゃぶしゃぶ温野菜 コラボキャンペーン○コラボのテーマは「お忍びデート」今回のコラボのために描き下ろされたビジュアルでは、「しゃぶしゃぶ温野菜にシクフォニメンバー本人がお忍びデートに来たら?」というテーマを表現。メンバー本人の意