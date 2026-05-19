山形県置賜地方で、有毒植物のスイセンをニラと間違えて食べた家族3人が、食中毒になる事案が発生しました。 【写真を見る】有毒植物「スイセン」に注意！ニラと間違えて食べ、家族3人が食中毒に（山形） 県によりますと、17日の午前8時ごろ、置賜地方に住む30代から70代の男女3人の家族が、親戚の家の庭で採取した植物をニラと思い込み、卵と一緒に汁物にして食べました。 食後およそ30分で、3人は腹痛や嘔吐、下痢などの症状