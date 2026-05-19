18日、上越市のホームセンターから全長1メートルほどの観賞用のヘビが脱走したとみられ、警察が住民に警戒を呼び掛けています。警察によりますと18日午後6時半すぎ、上越市の「スーパーセンタームサシ上越店」の従業員から“飼育ケースが割れていてヘビがいないことに気付いた”と通報がありました。脱走したとみられるヘビは東南アジアに生息する「マラヤン ブラッド パイソン」です。