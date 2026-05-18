ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第3話が12日に配信された。『時計じかけのマリッジ』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○森香澄が結婚相手に譲れない条件婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、MC陣が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」についての話題で盛り上がった。森香澄がはじめに「アンタッチャブルの柴田さん」と答えると、MCメンバーから「芸人の名前出すのって置きにいってる」