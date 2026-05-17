元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が16日にブログを更新。モバイルバッテリーによる火災に注意喚起をした。笠井アナは「爆発寸前自宅が火事の危機」と題し「引き出しにしまってあったスマホの充電池を久しぶりに出してみたらなんですと！慌てて外に持ち出しました爆発寸前！？」と膨張し、中身がむき出しになったモバイルバッテリーの写真をアップした。続けて「同じような充電池があと2つあったのですが、確