日本ハムの「選手教育ディレクター」が高校監督に異例の転身

この春、異色の高校野球部が活動を開始する。有名予備校を運営する四谷学院（東京）が、茨城県に校舎を持つ広域通信制高校に硬式野球部を創部するのだ。監督に就任したのは、プロ野球の日本ハムで選手教育ディレクターを15年務めた本村幸雄氏。大谷翔平投手（ドジャース）も使った選手育成法を導入するが、使用する上での“必須条件”があるという。

本村監督はこの15年、日本ハムに入団してくる若い選手を通して高校野球の世界を見てきた。2024年の8月、四谷学院高の監督に就任してほしいという話を聞いた時点では「そんなこと、考えたこともなかった」という。ただ、自らが活用してきたツール「原田メソッド」を考案した同高理事の原田隆史氏ら、学校側からの熱烈な誘いと「これまでと全く違う高校野球をしてみたい」という思いから引き受けた。

日本ハムの寮では、スーツにネクタイ姿だった。今回ユニホームを着ての現場復帰を「楽しみ」だと言い切る。「周りの指導者からは、15年間で高校野球も全然違ってるよと言われます。でも、それほど変わっていないんじゃないかと思ってるんです」。どういうことか。

「変わっているのは世の中の流れで、高校生はやはり高校生だと思っています。だから高校生らしさを大事に、四谷学院高の選手たちは高校生らしくていいねと思ってもらえるようにしたいんです」

四谷学院高での指導ベースを、目標設定と振り返りで成長を促す「原田メソッド」に置く。花巻東高時代の大谷翔平投手（ドジャース）が、「8球団からのドラフト1位指名」を目標に書き上げた目標設定シート「オープンウィンドウ64」を知る人も多いだろう。選手たちは目標とそこまでの道を考え、毎日の達成を日誌で振り返る。本村監督はこれを光明相模原高（神奈川）の監督時代に導入し、その後移った日本ハムでも活用した。

スマホ時代に「絶対書いたほうがいい」という理由

そして、このツールの活用にあたって大事にしているものがある。必ず自筆で、手を使い書き込むことだ。高校生にもスマートフォンが当たり前の時代に逆行しているようだが、明確な狙いがある。

「書くためには調べるし、文字を書くことで人間らしさが出る。絶対に書いたほうが良いんです。選手たちは、もちろん自筆で日誌を書きますし、私も書いた内容に対してコメントを入れる。スマホの画面だけで済ませると、やっぱり人間味がなくなるんです」

日本ハムでも、目標達成シートや日誌のやり取りは全て自筆だった。選手の心の揺れに気づけば、成長の促し方も変わる。

本村監督は2月に55歳になる。引き受けたからには、次世代の指導者育成も頭にある。今後、どのような選手に集まってほしいかと聞くと「勉強と野球、両方しっかりとやれる選手。そして、夢が現実になると信じてくれる選手」という答えが返ってきた。

「今の若者はどこか現実的で、自分でゴールの線を引いてしまうという面があります。そうではなく、楽しいなら楽しいと言ってほしい、夢があるならその思いを語れること。それが成長へのスタートだから」

大谷をはじめ、とんでもない夢を現実にする人間を見つめてきた本村監督。夢を語る高校生たちに、叶える術を教えていく。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）