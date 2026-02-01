ついに出揃った「クラウン誕生70周年」記念モデル

トヨタは、クラウン誕生70周年を記念した特別仕様車「クラウンエステート“THE 70th”」を2025年11月20日に発売しました。

クラウンシリーズのなかでも人気を集めるモデルの特別仕様車とは、いったいどのようなクルマなのでしょうか。

16代目クラウンシリーズのなかでも「使える上質さ」を備えたクロスオーバータイプのラージクラスステーションワゴンであるクラウンエステート。

これをベースに、70周年を記念する専用装備を与えたのが今回の新モデルです。

すでに70周年記念仕様車は、「クラウンクロスオーバー」「クラウンスポーツ」「クラウンセダン」に設定されており、今回エステートが加わったことで、クラウン70周年シリーズがひと通り出揃ったことになります。

クラウンエステート“THE 70th”には、クルマ本来の魅力をさらに引き立てる特別装備が採用されています。

ボディカラーには、深みのあるプレシャスメタルを基調としたバイトーンカラーを2パターン設定。「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」「プレシャスメタル×ブラック」の組み合わせはどちらも落ち着いたトーンで、足元にはマットブラック塗装の21インチアルミホイールを装着し、控えめながらも存在感のあるスタイルも演出しています。

“THE 70th”ロゴをあしらった専用サイドデカールは、メーカーオプションとして設定されます。

インテリアには、高級感のある特別内装色ブラックラスターを採用。専用レーザー加飾や“THE 70th”ロゴ入りのプレミアムシフトノブ、インストルメントパネル、プロジェクションカーテシイルミなど、目にする度に特別感を感じられるアイテムが随所に配されています。

専用キーやマニュアルケースにも記念ロゴが施され、周年モデルとしての統一感が感じられます。

さらに、上級スポーツグレードのRS“THE 70th”では、ディンプル加工を施した本革巻き3本スポークステアリングホイールやレッドステッチ付き本革スポーツシート、アルミペダルなど、走りへの期待感を高める装備も備わります。

また、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO」では、購入後に追加できるアップグレードアイテムとして、“THE 70th”ロゴ入りのプロジェクションカーテシイルミ、プレミアムシフトノブ、サイドデカールの3アイテムをクラウンエステート向けに設定しました。

あわせて、シートベルトのカラーを変更できるアイテムも、クロスオーバー、スポーツ、エステートの各モデルに用意されており、購入後にもカスタムを楽しめるようになっています。

車両価格（消費税込み）は、エステートZ“THE 70th”が642万円（標準仕様比＋7万円）、エステートRS“THE 70th”が820万円（同＋10万円）となってします。

70周年を祝う特別な装いをまとった新たなクラウンエステートは、仕事に遊びに日々忙しい大人にとって、日常のドライブを“楽しい気分”に感じさせてくれる一台。気になった人はぜひ一度チェックしてみてください。