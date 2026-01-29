◇NBA レイカーズ99ー129キャバリアーズ（2026年1月28日 ロケット・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間29日）の敵地キャバリアーズ戦に途中出場。シュート絶不調で無得点に終わった。チームもレブロン・ジェームズの地元凱旋試合だったが、第3Qに一気に突き放されて完敗に終わった。連勝は2で止まった。

前回の試合となった26日（同27日）の敵地ブルズ戦では、高確率でシュートを決めるなど4本の3Pシュートを含む肉離れから復帰後最多23得点の躍動。試合後には「ベンチから出るときはもっと積極的にプレーしなければならない。もっと成長しなければならない。特にセカンドユニットでは、より多くボールに触れる機会がある。だから攻撃に積極的に関わる選手でなければならないと思うし、それがうまく機能していると思う」と手応えを感じていた。

この日もベンチスタート。第1Q残り7分46秒からコートに立つと、シュートを2本放ったが決めきれなかった。第2Qも残り7分36秒から途中出場。再びシュートを2本放つが失敗して残り4分15秒でベンチに下がったが、再び残り2分からコートに立ったが、前半はチームで唯一の無得点に終わった。

第3Qもベンチスタート。残り4分29秒からコートに立ち、シュートを放つ機会がありながらも全て失敗に終わった。第4Qは出場機会が無かった。

この日は17分36秒出場で無得点2リバウンド2ブロックに終わった。シュートは7本試投したが、全て失敗に終わった。

チームも前半は55―57と接戦の展開を演じていたが、第3Qに22―42と一気に突き放されて連勝は2で止まった。

▼JJ・レディックHC 基本的にはしっかりとしたディフェンスができてなかった。リスクを取った守りをしていて、チームメートとの連携がかなり取れてなかった。相手に完全にやられた。コーチングでも負けてしまった。おそらく第3Qのもっと早い段階で交代をすべきだった。今夜は全力を出せていなかったし、もっと早くベンチに下げるべきだった。後半はゾーンディフェンスで対応したが、その後5人のディフェンスに切り替える際のコミュニケーションがあまりうまくいかなかった。自分たちはうまく対応できていませんでした。