JBAが発表日本バスケットボール協会（JBA）は1日、6月から9月までの期間の男子日本代表候補選手53名を発表した。米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁、ブルズの河村勇輝も名を連ねている。八村は2024年のパリ五輪以降、前監督のトム・ホーバス氏の指導に疑問を呈し、日本代表での関係悪化が表面化。代表活動から離れていたが、候補メンバーに名を連ねた。この他、NBAブルズと2ウェイ契約を結び、2025-26レギュ