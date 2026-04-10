4月12日（日）、『高校バスケ世界への挑戦NBA ライジングスターズ・インビテーショナル 日本予選』が放送される。バスケットボールの最高峰、NBA。それは、世界中のトッププレイヤーが集まる夢の舞台。2004年には田臥勇太選手が日本人初のNBAプレーヤーとしてフェニックス・サンズで開幕ロスター入り。2019年には八村塁選手がドラフトでNBA入りを果たし、現在は名門ロサンゼルス・レイカーズで活躍している。八村選手、NBAで6シ